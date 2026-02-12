📄 С 17 февраля 2026 — новая форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых

За январь 2026 года рекомендуется подавать декларацию по НДПИ по новой форме.

С 17 февраля 2026 года вступают в силу изменения в форму налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (КНД 1151054), порядок ее заполнения и формат представления. Изменения внесены приказом ФНС от 13.11.2025 № ЕД-7-3/976@.

«Представлять декларацию по форме, формату и в порядке, утвержденным данным приказом, рекомендуется уже за налоговый период январь 2026 года», — пишет региональное УФНС.

Декларацию по НДПИ представляют не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем), – п. 2 ст. 345 НК.

В форме изменили штрих-коды (Приложение № 1 к приказу), также внесли изменения в разделы 2, 3, 5 и 8 декларации НДПИ.

Новый порядок заполнения содержится в Приложении № 5 к приказу № ЕД-7-3/976@, а формат представления декларации – в Приложении № 6.

