Ограничение на учет убытков прошлых периодов продлили до конца 2030 года

Перенос убытков возможен в ограниченном размере, если все корректно рассчитали и есть подтверждающие документы.

Ограничение в 50% на учет убытков прошлых лет при уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль за текущий отчетный период продлено до конца 2030 года.

Такие изменения внесены законом № 425-ФЗ в п. 2.1 ст. 283 НК, пишет региональное УФНС.

До этого ограничение действовало до конца 2026 года.

То есть налоговую базу в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 по 31 декабря 2030 года можно уменьшать на убытки прошлых лет, но не более чем на 50%. Правило действует для всех организаций-плательщиков налог на прибыль.

Исключение составляют особые категории плательщиков, для которых установлены пониженные ставки налога. Перечень таких плательщиков содержит п. 2.1 ст. 283 НК.

«Перенос убытков возможен только при условии, что сам убыток рассчитан корректно и подтвержден соответствующими документами», — подчеркивают налоговики.

Что нужно проверить:

убыток рассчитан по правилам гл. 25 НК за соответствующий период;

в порядке все первичные документы по доходам и расходам, которые повлияли на расчет;

суммы убытков отражены в декларациях по налогу на прибыль за нужные периоды;

документы по убыткам хранят весь срок, пока компания уменьшает на них налоговую базу.

