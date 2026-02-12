📞 Россияне начали экономить на связи при поездках в Беларусь

Расходы на связь абонентов из РФ при поездках в Белоруссию сократились почти в два раза, тогда как продолжительность разговоров увеличилась.

С 1 марта 2025 года на территории РФ и Беларуси начали действовать новые тарифы на мобильную связь. В результате абоненты стали дольше разговаривать, расходовать больше трафика, но их траты сократились почти вдвое.

В 2025 году выросла средняя продолжительность абонента в роуминге: число активных россиян на территории Беларуси стало на 19% больше, а абонентов из Беларуси в РФ — на 40%.

«Среднемесячные траты российских абонентов при поездках в Беларусь снизились почти вдвое при одновременном росте объема потребления услуг, что свидетельствует о повышении доступности связи на новых условиях», — сказано на сайте Минцифры.

В голосовую связь добавили бесплатные минуты — не менее 150 входящих и 150 исходящих. Число исходящих минут из России в Беларусь стало больше на 167%, а входящих для российских абонентов — на 65%. Исходящие вызовы жителей Беларуси в России выросли в 6,4 раза, входящие — в 3,7 раза.

Кроме того, российские абоненты в Беларуси использовали в 2,5 раза больше трафика, чем годом ранее, а белорусские абоненты в России — почти в 5 раз больше.