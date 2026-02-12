😕 Женатые меньше всего любят День святого Валентина

76% россиян откажутся от подарков на День влюбленных. К этому празднику нейтрально относятся 58%.

Большинство россиян нейтрально относятся ко Дню влюбленных 14 февраля (58%), одобряют этот праздник 24% участников опроса, а не любят — 18%.

30% женщин поставили этому празднику положительную оценку, тогда как среди мужчин это сделали только 19%. Больше всего День святого Валентина любит молодежь до 35 лет.

«Россиянам, состоящим в отношениях, День влюбленных нравится больше, чем одиноким и состоящим в зарегистрированном браке (35, 24 и 21% соответственно)», — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

76% россиян не собираются дарить подарки на 14 февраля, но мужчины чаще женщин намерены делать знаки внимания (22% против 12%). Если в 2019-2021 годах подарки не дарили 53-57%, то с 2023 года — больше 75%.

На 14 февраля на подарок любимым женщинам мужчины потратят в среднем 5 тыс. рублей, а подарок любимым мужчинам будет стоит около 4 тысяч. Траты зависят от города проживания россиян. Например, в Москве средний чек на подарок девушке 5,9 тыс., а жене — 5,2 тыс., парню — 5 тыс., а мужу — 3,9 тыс. В Казани, Екатеринбурге и Новосибирске стоимость подарка варьируется от 2,5 до 4 тыс. рублей.