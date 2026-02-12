📅 Россияне рассказали, какой график работы предпочитают

Россияне ответили, какой график работы считают оптимальным: 5/2 выбрали 38% опрошенных.

Такие данные получил сервис «Работа.ру».

«Наиболее востребованным остается классический график работы 5/2, который выбрали 38% респондентов. Гибкий график считают оптимальным 26% опрошенных», — сказано в исследовании.

Режим работы 2/2 предпочитают 16%, вариант 4/3 выбрали 10%.

График 6/1 набрал 2% голосов, а другие варианты работы отметили 8% респондентов.

Кроме графика при выборе места работы почти треть россиян обращают внимание на хорошие отношения с коллегами. Профессиональные обязанности и задачи отметили 22%. Для 11% имеют значение перспективы карьерного роста. Работа в офисе привлекает 9% участников опроса, командировки и корпоративные активности – 6%.

Для 18% важен соцпакет, а еще 14% ждут обучения за счет работодателя.

Для 56% участников опроса размер организации не имеет значения при выборе места работы.

В исследовании участвовали 3,2 тысячи россиян.