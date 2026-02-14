❔ Что делать, если работодатель не предоставил стандартный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на детей могут получить физлица-налоговые резиденты РФ, на обеспечении у которых находятся дети, включая усыновленных, удочеренных и принятых под опеку.

Получить вычет можно у работодателя, который обязан предоставлять его автоматически на основании имеющихся у него сведений. Поэтому при трудоустройстве впервые или для подтверждения права нужно предоставить ему подтверждающие документы. Например, свидетельства о рождении детей.

Необходимы свидетельства на всех детей, включая совершеннолетних, — для правильного определения очередности рождения.

В случае изменения обстоятельств, влияющих на право или размер вычета (рождение следующего ребенка, изменение формы обучения и т. п.), необходимо сообщить об этом работодателю и предоставить обновленные документы.

При наличии нескольких работодателей вычет предоставляется только у одного из них по выбору сотрудника.

«Если работодатель не предоставил стандартный вычет или предоставил его не в полном объеме, налогоплательщик может обратиться по окончании года в налоговый орган по месту жительства, представив декларацию 3-НДФЛ с приложением копий документов, подтверждающих право на такой вычет», — советует УФНС.

Если стандартный вычет не предоставлен за последние три года – тоже можно заявить путем подачи деклараций.

Так, в 2026 году можно подать 3-НДФЛ за 2025, 2024 и 2023 годы.