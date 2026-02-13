7,5 трлн рублей в 2025 году: рекордные убытки российских компаний

Из-за дорогих кредитов, сжатия спроса, ценового давления и нарастания конкуренции все больше российских компаний становятся убыточными. В 2025 году убыток зафиксировали у 18,2 тысяч организаций.

За 11 месяцев 2025 года убытки бизнеса составили 7,5 трлн рублей. Сумма стала рекордной за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2024 году Росстат оценивал потери в 7 трлн, а в 2023 — в 4 трлн.

Всего с января по ноябрь 2025 года убыток образовался у 18,2 тыс. компаний. Доля убыточного бизнеса — 28,8%. Этот показатель максимальный со времен пандемии, тогда было 32,1%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

С ростом убытков связывают дорогие кредиты: с октября 2024 по июню 2025 года Центробанк удерживал высокую ключевую ставку 21%. Также в Минэкономразвития рассказали, что на экспортоориентированные компании влияет сжатие спроса, а также давление цен, усиление конкуренции и замедление мировой экономики.

«Доля убыточных компаний в периоды замедления экономики также может приближаться к 25-30%, однако для устойчивого роста такой уровень считается тревожным, поскольку он напрямую влияет на инвестиции и налоговую базу», — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Заметнее всего просели обрабатывающие производства, предприятия по добыче полезных ископаемых и бизнес в сфере торговли. Например, убыточными оказались КамАЗ, «Т Плюс» (электроэнергетика и теплоснабжение) и судоходная компания ДВМП.

Как расти в условиях изменений законодательства в 2026 году правильно стоить финансовые модели. Трансформация бухгалтера: от учета к аналитике на встрече с экспертом Ларисой Магафуровой «От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию».