⚡️ Итоги дня: каждый третий скрывает вторую работу, Дуров выступил против навязывания MAX, книжные магазины закрываются, а сон с кошками усиливает иммунитет

Значительная часть потребителей отказывается от посещения ресторанов в пользу готовой еды из ретейла. По итогам 2025 года рынок готовой еды достиг 1,1 трлн рублей, что на 20% больше, чем в 2024-м.

Каждый третий россиянин скрывает от работодателя вторую работу или подработку. Несколько работ совмещают 75% россиян.

Владельцы Авиасейлс хотят продать свой бизнес, они уже ищут покупателей. Об этом рассказал «Коммерсант», тогда как в самой компании опровергли переговоры о продаже.

Единственной отраслью в России, где средняя зарплата достигла в ноябре 2025 года 300 тыс. рублей, стало перестрахование. Кроме того, 333,4 тыс. в месяц в среднем получают сотрудники холдингов во всех отраслях российской экономики.

Сварка играет важнейшую роль в строительстве, в частности в создании металлических конструкций на объектах; заработок сварщиков может достигать 500 тыс. рублей. Об этом рассказала помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко.

Средняя стоимость ноутбука в России в прошлом году достигла 44 тыс. рублей. Дешевле всего его можно было купить в Адыгее — там в среднем он обходился в 22,1 тыс., а также в Чечне (29,3 тыс.) и Ингушетии (29,4 тыс.).

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал насильное навязывание MAX. Он заявил, что WeChat в Китае не назначали «национальным мессенджером», он выиграл в честной конкуренции.

Мессенджер MAX свяжут с системой ГИС ЖКХ. Пользователи смогут обмениваться электронными сообщениями с ресурсоснабжающими организациями (водоканалы, электросети и т. п.), операторами по вывозу мусора, управляющими компаниями, лицами, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества.

Авиакомпания Red Wings расширяет географию полетов в Египет: с 28 февраля 2026 года открывает прямое авиасообщение между Саранском и Шарм-эль-Шейхом.

С 8 марта 2026 года возобновится движение международного пассажирского поезда Забайкальск — Маньчжурия, приостановленное в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Минздрав Карелии заявил, что сон с кошками усиливает иммунитет, он будет полезен тем, кто страдает от депрессии.

Крупнейшая в России розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» продолжит закрывать книжные магазины, так как они не выдерживают конкуренции с маркетплейсами.

Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт прямо в мобильном приложении. Новый сервис позволяет выбрать индивидуальный цифровой дизайн, который будет отображаться в ВТБ Онлайн и при оплате через ВТБ Pay.

Владельцы пунктов выдачи заказов столкнулись с новой схемой мошенничества. Злоумышленники оформляют фиктивные возвраты ранее купленных дорогих товаров через взломанные личные кабинеты ПВЗ: предприниматели остаются должниками, а мошенники — с деньгами и товаром.

«Хогвартс-экспресс» может прекратить работу из-за расходов на безопасность.