15 тысяч самозанятых начали платить страховые взносы

Чтобы получать больничные, большинство самозанятых решили добровольно переводить деньги в Социальный фонд.

Свыше 15 тыс. самозанятых принимают участие в эксперименте по добровольному страхованию. Это позволит им получать выплаты в периоды нетрудоспособности.

Большинство участников выбрали страховую сумму в 50 тыс. рублей, что предусматривает более высокие взносы, но и крупные выплаты в случае болезни.

«Более 15 тыс. самозанятых зарегистрировались в эксперименте по добровольному страхованию», — сказано в канале Соцфонда в мессенджере MAX.

Сейчас самозанятые могут выбрать страховую сумму 35 тыс. рублей, которая предусматривает взносы 1 344 рублей ежемесячно или 16 128 единым платежом в год. Если выбрать 50 тыс. рублей, то взнос увеличится до 1 920 рублей, а единовременный платеж — до 23 040.