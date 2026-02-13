Можно ли на УСН в 2026 году учитывать расходы на приобретение имущественных прав

Расходы на приобретение имущественных прав на УСН не учитываются.

Минфин ответил на вопрос – может ли организация на УСН учитывать в налоговой базе расходы на приобретение имущественных прав (долей) и увеличение величины вклада в имущество в виде денежных средств.

В письме от 28.01.2026 № 03-00-08/5827 ведомство напомнило, что с 1 января 2026 года согласно ст. 346.16 НК, плательщики УСН могут учитывать также иные расходы, определяемые в порядке, установленном гл. 25 НК.

При этом расходы принимают к учету, если соответствуют критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК.

Но в п. 3 ст. 270 НК установлено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое товарищество, в инвестиционное товарищество.

Таким образом, расходы упрощенцев на приобретение имущественных прав (долей) и увеличение величины вклада в имущество в виде денежных средств при определении налоговой базы не учитываются.

