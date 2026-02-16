Можно ли совмещать должности во вредных условиях труда

Если работник согласен, можно совмещать должности за доплату.

В учреждении дополнительного образования есть рабочие места старшей медицинской сестры и медицинской сестры, где по результатам СОУТ установлен класс вредности 3.1 (микроклимат). Медицинская сестра уволилась. Можно ли старшей медицинской сестре оформить совмещение с должностью медсестры, задали вопрос на сайте Онлайнинспекции.

«Можно с ее письменного согласия путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору и за дополнительную плату», — пояснил Роструд.

Это предусмотрено ст. 60.2 ТК: с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня наряду с его работой дополнительной работы по другой или такой же профессии.

Порученная дополнительная работа по другой профессии может осуществляться путем совмещения профессий (должностей) (ч. 2 ст. 60.2 ТК).

Согласно ст. 151 ТК, при совмещении работнику нужно доплатить. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

