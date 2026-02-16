✅ Бухучет можно организовать любым удобным способом – совместить 1С и профильную программу

Никаких требований к бухгалтерским программам ни закон о бухучете, ни ФСБУ не устанавливают.

Субъект МСП в сфере общепита для учета использует две программы: отраслевую для общепита R-Kiper и 1С – для бухгалтерского учета.

В 1С номенклатура заведена так:

«Продукты для общепита» (счет 10);

«Товары для перепродажи» (счет 41).

Количество по этим номенклатурным карточкам в оборотно-сальдовой ведомости объединяет общее количество всех единиц прихода и расхода, сумма – общая сумма всех приходов, остаток – расчетный.

Списание в производство происходит общим количеством и общей суммой на основании производственного отчета, сформированного в отдельной отраслевой программе для общепита.

Программа для общепита, в которой ведется пономенклатурный учет по каждому наименованию (молоко, мука, мясо и т. д.) не формирует оборотно-сальдовые ведомости, по форме бухгалтерского учета.

Ведение 43 счета учетной политикой организации не предусмотрено.

Но компания опасается, не нарушаются ли стандарты бухучета и закон о бухучете при такой форме ведения учета. Обязательно ли в бухгалтерской программе вести номенклатурный учет по каждой позиции продукции и товаров, или достаточно вести такой учет в отраслевой программе, которая не формирует бухгалтерских ведомостей и проводок.

Никаких требований к бухгалтерским программам ни закон «О бухгалтерском учете», ни ФСБУ не устанавливают.

Бухгалтерский учет может быть организован любым удобным компании способом. Можно вести расчеты на бумаге столбиком, а проводки делать по-старому в гроссбухах, использовать Excel и какие-то отдельные программы.

Главное, чтобы все эти расчеты позволили собрать прямые расходы на производство и сформировать себестоимость произведенной, а затем реализованной продукции.

