7 ошибок при внедрении 1С:ERP, которые приведут к неверному учету

Самое главное:
1С:ERP — это не бухгалтерская программа. Она объединяет все процессы компании: производство, продажи, финансы, закупки и управление персоналом.
Главная цель внедрения — эффективность бизнеса, а не просто переход на новую систему. Измеряйте результат через конкретные показатели: оборачиваемость запасов, маржинальность, сроки закрытия периода.
Внедрение требует участия всех подразделений. Ошибки возникают, когда бухгалтеры, руководители или пользователи не вовлечены в проект.
У проекта должен быть лидер. Без внутреннего руководителя проект теряет управляемость и растягивается на неопределенный срок.
Важно заранее определить порядок приемки работ, расчетов и вовлечения специалистов, а также обеспечить участие руководства компании.
Ошибка 1. Ставить интересы бухгалтерии выше интересов бизнеса
Одна из самых распространенных ошибок при внедрении 1С:ERP — делать систему «под бухгалтерию». Это кажется логичным: бухгалтерский учет обязателен, а бухгалтеры — активные пользователи 1С. Но ERP-система — это не просто бухгалтерская программа, а инструмент комплексного управления ресурсами предприятия.
«1С:ERP Управление предприятием» охватывает несколько направлений деятельности компании: производство, финансы, закупки, продажи, управление персоналом и бюджетирование. Регламентированный учет — это один из блоков этой системы. Если на этапе проектирования в приоритете только интересы бухгалтерии, остальные функции не получают должного внимания и единое информационное пространство не формируется.
В результате:
данные из разных подразделений не сходятся;
управленческая отчетность не отражает реальную картину;
решения принимаются на основе искаженной информации.
📍 Чтобы этого избежать, цели внедрения нужно формулировать с позиции бизнеса, а не отдельного подразделения. Хорошая цель — повышение эффективности и прозрачности процессов, которое можно измерить конкретными показателями:
рост оборачиваемости запасов;
сокращение сроков закрытия периода;
повышение точности данных и снижение количества ошибок;
рост маржинальности проектов;
улучшение окупаемости инвестиций (ROI).
Все эти метрики отражают реальную пользу для компании.
Ошибка 2. Исключить бухгалтеров из проекта внедрения
Противоположная крайность — полностью исключить бухгалтерию из проекта, и думать, что 1С:ERP внедряется «для управленцев». На практике это приводит к тому, что данные в учете будут недостоверными.
ERP-система меняет саму логику ведения учета. Документы, которые раньше вводили вручную, теперь формируются автоматически на основе данных из отдела продаж, склада, закупок или производства. Если бухгалтеры не участвуют в настройке этих процессов, они не смогут корректно отражать операции в системе.
Кроме того, внедрение ERP требует от бухгалтеров новых компетенций — понимания принципов интеграции модулей, взаимосвязей между документами и влияния операций на финансовый результат. Без обучения и вовлечения в проект не смогут полноценно работать в программе.
Пример. В одной производственной компании внедрение 1С:ERP шло полгода без участия бухгалтерии — проект курировали ИТ-специалисты и руководитель отделов продаж. После запуска оказалось, что часть операций по внутренним перемещениям материалов не отражается в бухгалтерском учете, а проводки формируются с ошибками. Исправление потребовало доработок, а также пришлось вручную пересчитывать остатки. Если бы бухгалтеры участвовали в тестировании модулей на раннем этапе, этих сложностей можно было бы избежать.
Чтобы такой ситуации не случилось, бухгалтера нужно включать в проект с самого начала — на этапе анализа бизнес-процессов. Опытный бухгалтер заметит, где логика документооборота не соответствует реальной хозяйственной деятельности, и поможет ускорить запуск системы.
Ошибка 3. Игнорировать неготовность персонала
Одна из причин срыва сроков внедрения 1С:ERP — неподготовленность сотрудников. После перехода с привычного «ручного» управления и разрозненных систем требуется перестраивать работу. Это значит — фиксировать каждое действие в программе, соблюдать регламенты и контролировать выполнение задач. Если персонал не готов к этим изменениям, даже идеально настроенная система работать не будет.
Когда сотрудники не вносят данные вовремя, не оформляют документы или делают это частично, ERP перестает быть источником достоверной информации. Руководители видят искаженные показатели — запасы, задолженности, себестоимость, и принимают решения на неверной основе.
Проблема часто начинается еще до старта проекта. Собственники и руководители недооценивают фактор человеческого сопротивления и не включают обучение и адаптацию персонала в план внедрения. В результате компания получает настроенную систему, в которой люди не умеют работать.
Чтобы этого избежать, важно заранее оценить уровень готовности сотрудников и заложить время на обучение, тестирование и отладку новых бизнес-процессов. Обучение должно идти параллельно с настройкой системы. Тогда переход пройдет мягко, а ERP станет частью повседневной работы, а не источником стресса.
Ошибка 4. Не назначить руководителя проекта со стороны заказчика
Даже под руководством опытного интегратора проект не будет успешным, если у заказчика нет своего руководителя. Назначение ответственного лица — не формальность, а одно из критических условий успешного внедрения 1С:ERP.
Часто эту роль поручают тому, кто «свободен» или «разбирается в ИТ». Такой человек может быть компетентным специалистом, но без управленческих полномочий, мотивации и влияния внутри компании он не сможет продвигать проект.
ERP-внедрение — это не только настройка программы, но также изменения в процессах и отчетности. Без внутреннего лидера сопротивление сотрудников возрастает, а проект теряет приоритет.
📍 Руководитель проекта со стороны заказчика должен понимать бизнес-процессы компании, координировать действия специалистов разных подразделений, контролировать исполнение обязательств подрядчика и пользователей.
Назначить руководителя проекта нужно уже на этапе поиска интегратора. Он должен участвовать в подготовке технического задания, планировании этапов и приемке работ. Так компания сможет управлять проектом, а не просто наблюдать за его ходом.
Ошибка 5. Разные цели и ожидания от внедрения
Внедрение 1С:ERP может закончиться неудачей из-за того, что участники по-разному понимают, что считать «результатом». Для каждого звена в компании успешное внедрение означает свое:
Участник проекта
Что для него значит «система внедрена»
Основной риск
Руководитель проекта заказчика
Все пользователи начали работать в системе
Снижение качества данных из-за отсутствия фокуса на управленческом эффекте
Топ-менеджмент компании
Формируется управленческая отчетность для принятия решений
Проблемы с корректностью данных, если процессы не отлажены
Собственник
Можно оценить возврат инвестиций и экономический эффект
Система формально внедрена, но не приносит пользы бизнесу
Руководитель проекта исполнителя (представитель системного интегратора)
Автоматизированы все функции, указанные в договоре
Выполнены технические задачи без учета специфики компании
Пока цели не согласованы, у проекта нет единого направления. Интегратор закрывает задачи по ТЗ, пользователи ждут удобства, руководство — управленческих отчетов, а собственник — экономического эффекта. В итоге система работает, но бизнес-результата нет.
Чтобы избежать расхождений, цели проекта нужно зафиксировать письменно в виде измеримых показателей: сроки, функциональные области, KPI, ожидаемый экономический эффект. Эти параметры стоит согласовать до начала работ и использовать как критерии успешности при приемке проекта.
Ошибка 6. Разное понимание методологии проекта
Проект часто буксует, потому что заказчик и исполнитель по-разному понимают, как выполнять работы, принимать результаты и оплачивать их.
На старте заказчик обычно не разбирается в методологии управления ИТ-проектами и не представляет, как будет организована сдача-приемка:
В какой момент это происходит?
Какие документы подтверждают завершение этапа?
Кто принимает результат — ИТ-специалист или руководитель подразделения?
Когда ответов нет, участники перестают понимать, на каком этапе находится проект. В итоге внедрение растягивается на неопределенный срок.
Еще одна частая проблема — уровень вовлеченности. Заказчик не всегда понимает, что часть нагрузки ляжет на его собственных сотрудников: тестирование, согласование доработок, обучение пользователей. Без их участия исполнитель не сможет корректно настроить систему.
Отдельный источник конфликтов — расчеты за доработки. Заказчик хочет точно понимать, сколько стоит каждая задача, но при этом не готов заранее прорабатывать детальные технические задания. В итоге возникают споры: что входит в договор, а что считается отдельной работой.
Чтобы избежать этих ситуаций, стороны должны заранее зафиксировать порядок выполнения и приемки работ, определить, какие доработки оплачиваются отдельно, описать уровень участия специалистов. Хороший подрядчик способен объяснить, какие этапы будут, в какой последовательности, что считается завершенным результатом.
Ошибка 7. Отсутствие поддержки со стороны руководства
Когда ERP-систему навязывают «сверху» — решением собственников или холдинга — управленцы и сотрудники воспринимают ее как формальность. Отсутствие вовлеченности руководства проявляется по-разному. Одни руководители дистанцируются и стараются не замечать проект, другие — открыто сопротивляются изменениям, считая их помехой текущей работе. Но итог один: ERP не приживается. Сотрудники не видят личного примера и не считают новую систему приоритетом.
Поддержка топ-менеджмента особенно важна в первые месяцы внедрения, когда работники сталкиваются с трудностями, а привычные процессы перестраиваются. Руководитель должен демонстрировать, что проект значим для всей компании, и сам использовать функции 1С:ERP. Это показывает команде, что система не «для галочки», а инструмент для принятия решений.
Чтобы обеспечить устойчивость проекта, руководство должно:
открыто поддержать внедрение и объяснить его цели персоналу;
назначить ответственных по направлениям и включить их в команду проекта;
регулярно контролировать ход работ и реагировать на проблемы, а не перекладывать их на подрядчика.
Внедрение 1С:ERP Управление предприятием
Единое пространство для управления ресурсами, стандартизации и контроля предприятием
Чек-лист перед стартом внедрения 1С:ERP
Перед тем как начинать проект, убедитесь, что компания действительно готова к внедрению ERP. Этот чек-лист поможет убедиться, что основные условия выполнены:
Есть четкие цели и измеримые показатели успеха.
Назначен руководитель проекта со стороны заказчика. Он отвечает за координацию, приоритеты и взаимодействие с исполнителем.
Есть команда проекта. В ней не только ИТ-специалисты, но и руководители направлений — бухгалтерии, склада, производства.
Определена методология работы и приемки. Зафиксированы этапы, порядок сдачи и оплаты работ, правила по доработкам.
Сотрудники подготовлены к изменениям и понимают цели внедрения. Руководство объясняет, зачем нужна ERP и как она улучшит работу подразделений.
Заложены ресурсы (время и бюджет) на доработки и сопровождение.
