7 ошибок при внедрении 1С:ERP, которые приведут к неверному учету

Ошибка 1. Ставить интересы бухгалтерии выше интересов бизнеса

Одна из самых распространенных ошибок при внедрении 1С:ERP — делать систему «под бухгалтерию». Это кажется логичным: бухгалтерский учет обязателен, а бухгалтеры — активные пользователи 1С. Но ERP-система — это не просто бухгалтерская программа, а инструмент комплексного управления ресурсами предприятия.

«1С:ERP Управление предприятием» охватывает несколько направлений деятельности компании: производство, финансы, закупки, продажи, управление персоналом и бюджетирование. Регламентированный учет — это один из блоков этой системы. Если на этапе проектирования в приоритете только интересы бухгалтерии, остальные функции не получают должного внимания и единое информационное пространство не формируется.

В результате:

данные из разных подразделений не сходятся;

управленческая отчетность не отражает реальную картину;

решения принимаются на основе искаженной информации.

📍 Чтобы этого избежать, цели внедрения нужно формулировать с позиции бизнеса, а не отдельного подразделения. Хорошая цель — повышение эффективности и прозрачности процессов, которое можно измерить конкретными показателями:

рост оборачиваемости запасов;

сокращение сроков закрытия периода;

повышение точности данных и снижение количества ошибок;

рост маржинальности проектов;

улучшение окупаемости инвестиций (ROI).

Все эти метрики отражают реальную пользу для компании.