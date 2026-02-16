😈 Работодатель может уволить за ворчание и нытье на рабочем месте

Недовольство и нытье на работе отвлекает коллег от работы и подрывает рабочий процесс, поэтому работодатель может уволить такого сотрудника.

Юрист Екатерина Нечаева рассказала, что излишнее ворчание и недовольство сотрудника может стать причиной для увольнения, поскольку это подрывает работу предприятия.

«Скандалы отвлекают от работы человека или его коллег. Пока он ворчит, он не выполняет свои трудовые функции. Это нарушение трудовой дисциплины», — сказала Нечаева.

Сначала излишне ворчливому сотруднику могут сделать замечание, затем выговор, а если он продолжит нарушать трудовую дисциплину дело может дойти до увольнения.

Также юрист добавила, что есть разные виды ворчания. В одном случае недовольство будет конструктивным и выражаться в полезных предложениях по работе, а в другом — ворчание мешает коллегам и не несет созидательного смысла.