Мошенничество

📞 Минцифры: мошеннических звонков стало меньше

По данным соцопроса, 50% россиян сообщили о снижении числа мошеннических вызовов.

Меры борьбы с кибермошенничеством оказались результативными, сообщает Минцифры.

По данным ВЦИОМ, более 50% россиян сказали об уменьшении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков назвали полезной почти все опрошенные.

Так, 48% россиян заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков сказали 53% опрошенных, а среди россиян старше 60 лет улучшения заметили две трети.

«Мошеннические звонки чаще воспринимаются как однозначно серьезная проблема в силу ощутимых последствий. В то же время респонденты хотя и называют спам-звонки серьезной проблемой, все-таки чаще оценивают ее как меньшую по сравнению с мошенничеством. Россияне считают это явление скорее неприятным фоном повседневной коммуникации», — добавили исследователи.

Маркировку массовых вызовов респонденты назвали полезной мерой: 92% опрошенных оценивают ее положительно.

Больше всего спам-звонков (67%) абоненты получают от банков и других финансовых организаций.

Также в пятерке спамеров:

  • магазины — 22%;

  • агентства недвижимости — 20%;

  • страховые компании — 11%.

Как россияне реагируют на звонки мошенников:

  • 41% — отвечают чтобы понять кто звонит и сразу кладут трубку;

  • 18% — блокируют номер, добавляют в черный список;

  • 17% — вступают в разговор;

  • 9% — сбрасывают звонок;

  • 6% — вообще не отвечают на незнакомые номера.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Налоговая может прийти с выемкой не только к вам, но и к контрагенту, если заподозрит, что там спрятаны «серые» документы. Были случаи «эвакуации черной бухгалтерии» — я застала времена, когда коробки увозили за минуты до прихода ревизоров. Но времена меняются. Разберем на свежем судебном деле, почему схема «перевез документы к партнеру» больше не работает.

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента
1
VadimBA

все юрлица группы активно пользуются одним сайтом, одной маркой, одним фактическим офисом.

Сайт https://harpoon.pro/. На нем имеется возможность выбрать один из 23 городов РФ. Не понимаю, что мешает фирме не открывать филиалы/представительства в других городах, а сотрудничать со своими представителями (оптовиками) в этих городах. В качест

По поводу одних и тех же телефонов - смех один. Это всего лишь колл-центр, координирующий работу фирмы, оптовиков (в других городах) и покупателей. И вовсе не обязательно, чтобы по указанному адресу кто-то регулярно находился. Ибо позвонившему клиент

Не понимаю, что такого волшебного нашли налоговики в изъятых документах и дисках, если товары официально оплачивались.

Начать дискуссию

