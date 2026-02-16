📞 Минцифры: мошеннических звонков стало меньше
Меры борьбы с кибермошенничеством оказались результативными, сообщает Минцифры.
По данным ВЦИОМ, более 50% россиян сказали об уменьшении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков назвали полезной почти все опрошенные.
Так, 48% россиян заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков сказали 53% опрошенных, а среди россиян старше 60 лет улучшения заметили две трети.
«Мошеннические звонки чаще воспринимаются как однозначно серьезная проблема в силу ощутимых последствий. В то же время респонденты хотя и называют спам-звонки серьезной проблемой, все-таки чаще оценивают ее как меньшую по сравнению с мошенничеством. Россияне считают это явление скорее неприятным фоном повседневной коммуникации», — добавили исследователи.
Маркировку массовых вызовов респонденты назвали полезной мерой: 92% опрошенных оценивают ее положительно.
Больше всего спам-звонков (67%) абоненты получают от банков и других финансовых организаций.
Также в пятерке спамеров:
магазины — 22%;
агентства недвижимости — 20%;
страховые компании — 11%.
Как россияне реагируют на звонки мошенников:
41% — отвечают чтобы понять кто звонит и сразу кладут трубку;
18% — блокируют номер, добавляют в черный список;
17% — вступают в разговор;
9% — сбрасывают звонок;
6% — вообще не отвечают на незнакомые номера.
