📞 Минцифры: мошеннических звонков стало меньше

Меры борьбы с кибермошенничеством оказались результативными, сообщает Минцифры.

По данным ВЦИОМ, более 50% россиян сказали об уменьшении числа мошеннических вызовов, а маркировку входящих звонков назвали полезной почти все опрошенные.

Так, 48% россиян заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками. О снижении числа мошеннических звонков сказали 53% опрошенных, а среди россиян старше 60 лет улучшения заметили две трети.

«Мошеннические звонки чаще воспринимаются как однозначно серьезная проблема в силу ощутимых последствий. В то же время респонденты хотя и называют спам-звонки серьезной проблемой, все-таки чаще оценивают ее как меньшую по сравнению с мошенничеством. Россияне считают это явление скорее неприятным фоном повседневной коммуникации», — добавили исследователи.

Маркировку массовых вызовов респонденты назвали полезной мерой: 92% опрошенных оценивают ее положительно.

Больше всего спам-звонков (67%) абоненты получают от банков и других финансовых организаций.

Также в пятерке спамеров:

магазины — 22%;

агентства недвижимости — 20%;

страховые компании — 11%.

Как россияне реагируют на звонки мошенников: