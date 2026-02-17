😮 Близкие родственники получат право требовать признание брака фиктивным

У близких родственников появится право в течение шести месяцев оспорить фиктивный брак погибшего супруга.

16 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширит число лиц, имеющих право требовать признание брака недействительным. В перечень добавят близких родственников (отца и мать) погибшего супруга, чьи интересы нарушены в результате фиктивного брака.

Сейчас чтобы признать брак фиктивным, родственникам нужно обращаться в прокуратуру и предъявлять требование аннулировать брак в суде.

«Законопроект направлен на защиту интересов добросовестных участников семейных отношений и укрепление института брака в целом, а также снижения количества фиктивных браков и расширение способов судебной защиты родственников погибшего супруга», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, у близких родственников будет шесть месяцев после гибели одного из супругов, чтобы обратиться в суд и предъявить доказательства недействительности брака.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.