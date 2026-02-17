🌾Доплату к пенсии за сельский стаж хотели начислять автоматически, но передумали

За 30 лет стажа в сельском хозяйстве пенсионерам положена доплата в размере 25% фиксированной выплаты. Но для этого надо подать заявление.

В 2026 году размер сельской доплаты к страховой пенсии по старости: 9 584,69 х 25% = 2 396,17 руб.

Условия для нее – 30 лет стажа в сельском хозяйстве. В этот стаж, в частности, входит любая работа в колхозе до 1992 года, а после этой даты – работа по специальностям из перечня по постановлению Правительства от 29.11.2018 № 1440.

С 2026 года планировали назначать доплату сельским пенсионерам в автоматическом порядке.

До 31.12.2025 работодатели должны были сдать сведения о сельском стаже своих сотрудников за период до 2019 года. Но этот срок продлили до 31.12.2026.

В этой связи недавно вышло постановление Правительства от от 31.01.2026 № 79, которым срок автоматического назначения доплаты также перенесли. До 31.12.2026 автоматического порядка точно не будет.

Если вам положена такая доплата, подавайте заявление в СФР.

Какие еще доплаты к пенсии существуют и каков их размер в 2026 году — читайте в нашей статье.