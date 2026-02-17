❔ Можно ли отправить кандидата на медосмотр, а потом вернуть ему потраченные деньги

Работодатель выдал кандидату направление для прохождения предварительного медосмотра. Тот прошел медосмотр, принес медицинское заключение о профпригодности к выполнению трудовых обязанностей и чек об оплате медосмотра. Работодатель после трудоустройства вернул работнику потраченные на медосмотр средства.

Правомерны ли такие действия работодателя, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Неправомерны, поскольку работодатель изначально за свой счет обязан был организовать прохождение соискателем предварительного медицинского осмотра», — указал Роструд.

Такая обязанность работодателя установлена абз. 14 ч. 3 ст. 214 ТК: нужно обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и периодических медосмотров в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

Категории работников, которые проходят медосмотры, перечислены в ст. 220 ТК.

Предусмотренные ст. 220 ТК медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования проводят за счет средств работодателя (ч. 9 ст. 220 ТК).

