Депутат предлагает запретить сокращать трудовые премии родственникам участников СВО

Зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш предлагает защитить родственников участников СВО от ущемления при распределении премиального фонда.

По его словам, на некоторых предприятиях родственников участников СВО дискриминируют при распределении премиального фонда.

«Руководство, пользуясь отсутствием четких законодательных норм, ставит таким сотрудникам минимальные коэффициенты или вовсе лишает их премий под надуманными предлогами», — заявил Панеш.

Поэтому он предлагает принять норму, которая прямо запретит работодателям урезать размер премий или устанавливать понижающие коэффициенты для жен и родителей участников спецоперации.

«Речь не идет о том, чтобы платить им больше других. Речь о том, чтобы их нельзя было ставить в заведомо худшее положение по сравнению с остальными сотрудниками при распределении поощрений. Если человек выполняет свои трудовые обязанности, он имеет право на равное отношение к себе со стороны нанимателя», — сказал депутат.

Он предлагает внести соответствующие изменения в ТК и иные нормативные акты, которые обяжут работодателей учитывать особый статус таких сотрудников и не допускать снижения их доходов по причинам, не связанным с эффективностью их труда.