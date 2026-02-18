Масл МП моб
Центробанк может создать реестр финансовых блогеров

Чтобы не допустить потери сбережений россиян, ЦБ планирует создать реестр цифровых блогеров и предъявлять требования к их квалификации, ведь для многих начинающих инвесторов именно инфлюенсеры — точка входа в финансовые инструменты.

Банк России предложил обсудить, нужно ли создавать реестр финансовых блогеров- инфлюенсеров, а также стоит ли устанавливать требования к их квалификации и ответственность за качество распространяемой информации.

«При принятии финансовых решений люди, у которых нет необходимых для этого знаний, зачастую полагаются на рекомендации в социальных медиа. Однако финансовые инфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности», — сказано на сайте регулятора.

Также рынок нередко сталкивается с манипулированием ценами, вызванными постами в телеграм-каналах, которые стимулировали аудиторию к покупке или продаже ценных бумаг.

Финансовые инфлюенсеры говорят о сложных инструментах, упрощая информацию и зачастую не отражая всех особенностей. В результате у частных инвесторов формируются завышенные ожидания, а следование некачественным советам может привести к потере накоплений и к разочарованию в финансовых инструментах.

Центробанк принимает предложения о том, как регулировать деятельность финансовых инфлюенсеров до 30 апреля 2026 года включительно.

  • Astrasol

    После сокращения платных мест в вузах по экономическим специальностям считаю, что это следующая логичная инициатива - создать реестр с требованием экон./фин.образования. Так ведь быстрее будет отрасль развиваться.

    Не нашла ни одного яркого высказывания российских фондовых инвесторов, но есть очень говорящие цитаты с загнивающего запада:

    “Предостережение: людям, которые не могут вынести падения стоимости принадлежащих им акций на 50%, не стоит владеть акциями" Уоррен Баффет,
    богатейший инвестор в мире

    “На фондовом рынке более тщательные и серьёзные математические расчёты приводят к более высокой неопределённости"Б. Грэхем, учитель У. Баффета

    “Биржевая игра фактически ведётся в третьем измерении эмоций и в четвёртом измерении мечтаний.Барни Винклмэн «Десять лет на Уолл-стрит»

  • А
    Алейда
    По-моему, люди зачастую ведутся на всякие рекомендации банков со всеми этими инвестициями, страхованием и т.п. и из-за них теряют деньги, а не из-за рекомендаций блогеров

