Центробанк может создать реестр финансовых блогеров

Чтобы не допустить потери сбережений россиян, ЦБ планирует создать реестр цифровых блогеров и предъявлять требования к их квалификации, ведь для многих начинающих инвесторов именно инфлюенсеры — точка входа в финансовые инструменты.

Банк России предложил обсудить, нужно ли создавать реестр финансовых блогеров- инфлюенсеров, а также стоит ли устанавливать требования к их квалификации и ответственность за качество распространяемой информации.

«При принятии финансовых решений люди, у которых нет необходимых для этого знаний, зачастую полагаются на рекомендации в социальных медиа. Однако финансовые инфлюенсеры могут не обладать достаточным уровнем экспертности», — сказано на сайте регулятора.

Также рынок нередко сталкивается с манипулированием ценами, вызванными постами в телеграм-каналах, которые стимулировали аудиторию к покупке или продаже ценных бумаг.

Финансовые инфлюенсеры говорят о сложных инструментах, упрощая информацию и зачастую не отражая всех особенностей. В результате у частных инвесторов формируются завышенные ожидания, а следование некачественным советам может привести к потере накоплений и к разочарованию в финансовых инструментах.

Центробанк принимает предложения о том, как регулировать деятельность финансовых инфлюенсеров до 30 апреля 2026 года включительно.