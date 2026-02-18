Нилов: вахтовики при досрочном расторжении договора получат все выплаты до завершения вахты

Чтобы исполнить постановление Конституционного суда, депутаты внесут в Госдуму законопроект о справедливой оплате труда вахтовиков при досрочном разрыве трудового договора.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, который защитит права вахтовиков на справедливую оплату труда и отдых.

У трудящихся вахтовым методом появится механизм компенсации переработки при досрочном увольнении.

«Сегодня этот алгоритм закреплен только в позиции Конституционного суда РФ, что нередко вызывает сложности с расчетом и получением всех причитающихся выплат при окончании работы до завершения вахты или учетного периода», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Согласно проекту, фактически отработанное время будут сравнивать с нормой часов за тот же календарный период. Переработки вместо междувахтового отдыха конвертируют в денежную выплату.

6 февраля 2026 года КС выпустил постановление от 06.02.2026 № 5-П. Согласно документу, нужно изменить трудовое законодательство, а пока что при увольнении сотрудника до окончания вахты учитывать его рабочее время и время отдыха за фактически отработанный период. Именно такие поправки предлагают депутаты.