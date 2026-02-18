Россияне готовы перейти на четырехдневку при сохранении зарплаты, а отдыхать в понедельник

Большинство работников считает, что при четырехдневной рабочей неделе они будут лучше восстанавливаться и трудиться более сосредоточенно.

Россияне рассказали, при каких условиях готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Для 64% главный фактор – сохранение зарплаты.

Такие результаты показало исследование hh.ru (есть у «Клерка»).

«Еще 14% респондентов — готовы работать четыре дня в неделю, только если количество рабочих часов не будет увеличено;

12% — согласны ради трех выходных трудиться дольше (например, 4 дня по 10 часов);

6% участников опроса — рассмотрели бы вариант сокращенной недели даже с некоторым уменьшением зарплаты;

и лишь 2% — не готовы к такому переходу в принципе», — сообщила директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

23% опрошенных уже работали в формате четырехдневки. С ней сталкивались 42% работников гостинично-ресторанной сферы, 40% домашнего и обслуживающего персонала, 39% работников спортклубов и салонов красоты, 33% представителей автомобильного бизнеса, 32% в сфере безопасности, 30% — в науке и среди рабочего персонала.

При этом 64% россиян считают, что при четырехдневной рабочей неделе смогут лучше восстанавливаться и трудиться более сосредоточенно. 17% думают, что изменение графика не повлияет на продуктивность, а 11% считают, что сокращение количества рабочих дней приведет к высокой нагрузке, а как следствие – усталости и снижению эффективности.

Какой дополнительный выходной день предпочитают россияне:

47% — в понедельник;

21% — в пятницу;

12% — в среду (чтобы разделить неделю на два отрезка).

Для остальных 20% день не принципиален.

61% опрошенных считают, что у них появится больше времени для общения с близкими и друзьями, 52% будут больше отдыхать, а 44% использовали бы дополнительный выходной для реализации личных проектов, увлечений или повышения квалификации. Еще 42% ожидают улучшения ментального здоровья и снижения уровня стресса, 27% получат больше времени для бытовых дел, а 14% используют этот день для дополнительного заработка.

Но есть у четырехдневки и недостатки:

потенциальное снижение зарплаты из-за уменьшения количества рабочих часов (73%);

увеличение нагрузки и переработок (50%);

рост стресса (36%);

сокращение отпуска (25%);

ухудшение карьерных перспектив (9%).

