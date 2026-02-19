Агентское вознаграждение за услуги не на территории РФ – это не доходы от источников в России

Если у агента нет дохода от источника в РФ, российская компания не будет его налоговым агентом по налогу на прибыль.

Российское ООО импортирует товары из Китая. Так как есть ограничения по оплате в связи с санкциями, оплачивает через агента.

Возникает вопрос – должна ли компания сдавать расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям.

Налог на прибыль иностранная организация обязана уплачивать, если получает доходы от источников в РФ (п. 1 ст. 306 НК). Они указаны в ст. 309 НК, напоминает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Доходы иностранных организаций в виде агентского вознаграждения за услуги агента не на территории РФ не являются доходами от источников в России, так как не указаны в ст. 309 НК. А значит нет и налога на прибыль.

Налоговый расчет о суммах выплаченных инофирмам доходов сдают налоговые агенты по налогу на прибыль. То есть — когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы, и при этом у нее нет тут представительства или филиала.

Но поскольку дохода от источника в РФ нет, компания не будет налоговым агентом по налогу на прибыль. И не надо сдавать расчет о выплаченных доходах иностранным организациям, если нет других данных для его заполнения (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).

На вопрос отвечала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.