😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя

Если руководитель – внешний совместитель, все равно нужно платить страховые взносы с МРОТ с 2026 года.

Учредитель ООО и он же директор – внешний совместитель. Компания деятельность пока не ведет, директор оформил отпуск без сохранения зарплаты.

В чате ФНС спросили, нужно ли начислять страховые взносы с МРОТ, учитывая, что:

у директора есть основное место работы, где начисляются взносы ;

также он как ИП платит взносы за себя.

Да, нужно, ответили налоговики.

Разъяснения есть в письме ФНС от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@,

