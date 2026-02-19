😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя
Учредитель ООО и он же директор – внешний совместитель. Компания деятельность пока не ведет, директор оформил отпуск без сохранения зарплаты.
В чате ФНС спросили, нужно ли начислять страховые взносы с МРОТ, учитывая, что:
у директора есть основное место работы, где начисляются взносы;
также он как ИП платит взносы за себя.
Да, нужно, ответили налоговики.
Разъяснения есть в письме ФНС от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@,
Комментарии3
аблажили со всех сторон валкИ позорныееее....
Мне этот платеж взносов со МРОТа директоров напоминает 90-е: "Хочешь работать на нашей территории, плати за крышу, и нас не волнует, сколько ты заработал. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь - плати". Хоть ты на ставке, хоть на полставки, хоть в декрете, хоть без содержания - все равно плати взносы со МРОТ.