Страховые взносы

😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя

Если руководитель – внешний совместитель, все равно нужно платить страховые взносы с МРОТ с 2026 года.

Учредитель ООО и он же директор – внешний совместитель. Компания деятельность пока не ведет, директор оформил отпуск без сохранения зарплаты.

В чате ФНС спросили, нужно ли начислять страховые взносы с МРОТ, учитывая, что:

  • у директора есть основное место работы, где начисляются взносы;

  • также он как ИП платит взносы за себя.

Да, нужно, ответили налоговики.

Разъяснения есть в письме ФНС от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@,

  • ulyanafitness

    Мне этот платеж взносов со МРОТа директоров напоминает 90-е: "Хочешь работать на нашей территории, плати за крышу, и нас не волнует, сколько ты заработал. Хочешь, не хочешь, можешь, не можешь - плати". Хоть ты на ставке, хоть на полставки, хоть в декрете, хоть без содержания - все равно плати взносы со МРОТ.

