🍷 Большинство россиян считает, что онлайн-продажа алкоголя приведет к росту его потребления + мнение Валуева

Молодежь от 18 до 29 лет считает, что возможность купить алкоголь онлайн не увеличить уровень потребления спиртных напитков.

64% россиян считают, что возможная легализация продажи алкоголя в интернете увеличит рост его потребления. Существенного всплеска не ждет 31% опрошенных, а 5% затруднились с ответом.

В основном о росте потребления говорят женщины (69%), а среди мужчин так думает 58%. Молодежь от 18 до 29 лет чаще других считает, что легализация онлайн-продажи спиртных напитков не приведет к изменениям (35%). Об этом сказано в исследовании центра Russian Field.

«Учитывая текущий уровень потребления спиртного, увеличение каналов сбыта категорически неприемлемо. Инициатива продвигает модель бесконтрольной доставки алкоголя в любую точку в любое время, что недопустимо в нынешних условиях», — сказал депутат Госдумы Николай Валуев.

С декабря 2025 года идет эксперимент по онлайн-продаже энергетиков с использованием биометрии для подтверждения возраста. Этот механизм могут распространить на другие товары, где есть возрастные ограничения, в том числе на алкоголь.