📡 Госкомпании стали чаще закупать у малого бизнеса работы на станции спутниковой связи

Объем госзакупок у малого бизнеса уже больше 9,5 трлн рублей в 2025 году.

В 2025 году почти 239 тыс. малых и средних компаний стали поставщиками товаров и услуг по 223-ФЗ. Это на 5,5% больше, чем в 2024 году. Число договоров превысило 947 тыс., что 12 тыс. больше результатов прошлого года.

Объем закупок у малого бизнеса составил 9,55 трлн рублей или на 100 млрд больше плановых показателей проекта по развитию малого и среднего предпринимательства на 2025 год.

Больше всего у МСП-поставщиков закупали услуги по мобильному доступу, навигационным системам, аренде и лизину, ветеринарные услуги, работы на станции спутниковой связи (рост в 6,6 раз), административное обслуживание, поставку оборудования.

«В 2025 году наибольший объем договоров госзаказчиков с субъектами МСП заключен на поставку продукции обрабатывающих производств — более 2,84 трлн рублей. Это говорит о развитии сегмента МСП в этой отрасли», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего денег на закупки у МСП потратили в Москве (2,6 трлн рублей), Санкт-Петербурге (774 млрд), Татарстане (635 млрд), Московской (404 млрд) и Свердловской (284 млрд) областях.