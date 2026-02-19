✅ Как проводить спецоценку рабочих мест на АУСН

Для микропредприятий действует упрощенный порядок проведения СОУТ, автоУСН он тоже касается.

Как ИП на АУСН должен проводить спецоценку рабочего места по условиям труда сотрудников разъяснила руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко.

Для микропредприятий, которые работают в определенных областях, сейчас действует упрощенный порядок проведения СОУТ. Он распространяется и на ИП на АУСН.

Это такие сферы деятельности:

разработка ПО и консультации в данной области;

информационные технологии;

финансы и страхование;

операции с недвижимым имуществом;

право и бухгалтерский учет ;

головные офисы, консультирование по вопросам управления;

архитектура и инженерно-техническое проектирование, технические испытания, исследования и анализ;

реклама и исследование конъюнктуры рынка;

поддержка основной деятельности предприятий (административная деятельность);

образование;

библиотеки, архивы, музеи и прочие объекты культуры;

общественные организации.

Требования к СОУТ для таких микропредприятий определены приказом Минтруда от 31.10.2022 № 699н.

Если деятельность другая — СОУТ проводят по общим требованиям.

Упрощенный порядок значит, что работодатель может самостоятельно провести СОУТ, без привлечения организации по СОУТ.

Алгоритм СОУТ в упрощенном порядке:

№ Действие 1 Создание комиссии по проведению СОУТ 2 Проведение комиссией с привлечением работника идентификации вредных и опасных факторов по проверочному листу 3 Признание комиссией условий труда допустимыми, если вредные и опасные факторы не идентифицированы. 4 Утверждение проверочного листа председателем комиссии. 5 Заключение договора с организацией, которая проводит СОУТ, если вредные и опасные факторы идентифицированы. 6 Ознакомление работника с проверочным листом. 7 Заполнение формы декларации и ее подача в ГИТ.

Что должно быть в проверочном листе:

сведения о работодателе;

сведения о рабочем месте;

факторы производственной среды и трудового процесса на рабочем месте;

заключение о выявлении вредных и опасных факторов;

предложения работников.

Вредные и опасные факторы уже указаны в проверочном листе, нужно по каждому отметить наличие или отсутствие.

Что учесть при идентификации:

производственное оборудование, материалы и сырье, для работы на которых обязательны медосмотры;

результаты ранее проведенной СОУТ и производственного контроля;

произошедшие в результате воздействия вредных или опасных производственных факторов несчастные случаи и профзаболевания;

результаты проверок Роспотребнадзора;

предложения работников.

Если вредные или опасные факторы не идентифицированы, комиссия по проведению СОУТ признает условия труда допустимыми и поставит отметку в «Заключение» проверочного листа.

Проверочные листы утверждает председатель и подписывают члены комиссии по проведению СОУТ.

В течение 30 календарных дней с даты утверждения проверочного листа нужно ознакомить с ним работника под подпись.

На основании проверочного листа заполняют декларацию соответствия условиям труда, форма которой приведена в Приложении № 2 к приказу Минтруда от 31.10.2022 № 699н.

Скачать декларацию

Декларацию подают в ГИТ по юридическому адресу ИП в течение 30 рабочих дней с даты утверждения проверочного листа.

Проведение СОУТ и обеспечение охраны труда на рабочих местах — это не одно и то же!

