🙏 Бизнес просит не облагать налогом больше расходов на поддержку семей с детьми
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает увеличить список необлагаемых налогами расходов компаний, которые направлены на поддержку семей с детьми.
С начала 2026 года единовременная выплата сотруднику при рождении ребенка на сумму до 1 млн рублей перестала облагаться НДФЛ, тогда как раньше максимальный размер был 50 тыс.
«Многие компании действительно системно подходят к этому вопросу и кроме единовременных выплат решают проблемы через корпоративные и жилищные программы, поддержку уплаты ипотечных кредитов и целый ряд других вопросов», — сказал президент РСПП Александр Шохин.
Он считает, что льготы можно распространить на расходы по поддержке матерей, которые находятся в отпуске по уходе за ребенком. Для стимулирования компаний оказывать социальную поддержку также предложили включить такие расходы в перечень трат, которые позволяют получить федеральный инвествычет (ФИНВ). Пока что организации, подпадающие под критерии ФИНВ, могут вернуть 3% от суммы инвестиций в машины, оборудование и запатентованные нематериальные активы.
Ранее мы приводили позицию ФНС — можно ли в 2026 году без НДФЛ и взносов доплатить работнику за рождение ребенка.
