✅ Как хранить электронные документы из 1С – в облаке или нужно делать архивные копии

Для ведения бухучета многие компании используют облачную 1С. Акты, счета, сверки взаиморасчетов, претензии и письма о погашении задолженности клиентам-физлицам высылают непосредственно из 1С на электронную почту без ЭЦП. А через Контур-Диадок получают и подписывают с поставщиками-организациями акты, счета, сверки взаиморасчетов, приложения к подписанным договорам с ЭЦП. Через Контур-Экстерн отсылают отчетность. Бумажных документов практически нет.

Возникает вопрос – нужно ли дополнительно организовать архив электронных документов? Или достаточно сохранять раз в неделю архивную копию 1С на накопителе (в дополнение к облачной), которую хранить в течение месяца, заменяя на более новые актуальные версии.

Согласно п. 24 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», документы должны храниться в том виде, в котором были составлены. То есть бумажные только в бумажном без перевода в электронный вид, электронные – в электронном.

Как именно хранить, каждая организация решает сама. Главное – обеспечить сохранность в течение положенного срока.

Например, в Методических рекомендациях по внедрению ЭДО предложены такие способы:

Способ Описание С собственном архиве организации Документы хранятся в папках на компьютере, доступ к которому имеют определенные лица. На внешних носителях Документы записывают на флешки или внешний жесткий диск и хранят в сейфе или другом защищенном месте. В облачном архиве Возможно заключение соглашения с облачным сервисом и для хранения документов в защищенном хранилище с ограниченным доступом. В архиве оператора ЭДО Организация заключает договор с оператором и обменивается электронными документами с госорганами и контрагентами. Архив документов хранится на сервере оператора ЭДО.

При этом к срокам хранения электронных документов применяются те же правила, что установлены НК, Законом об архивном деле и Перечнем, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

Например:

первичные учетные документы и регистры бухучета, используемые для целей налогообложения, — хранятся пять лет после окончания налогового периода , в котором этот документ в последний раз использовали для исчисления налога и составления налоговой отчетности (пп. 8 п. 1 ст. 23, пп. 5 п. 3 ст. 24 НК);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность – постоянно (ст. 268 Перечня).

1С сама по себе не является хранилищем документов. А под документами бухучета понимаются не только первичные, но и регистры бухгалтерского учета (пп. «а» п. 2 ФСБУ 27/2021)/ B если регистры составлены в виде электронного документа, то должны быть подписаны электронной подписью.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» есть возможность формирования регистров бухучета в электронном виде с подписанием ЭП.

