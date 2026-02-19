😓 Роструд ответил, могут ли понизить в должности из-за усталости работника

Понизить работника можно только с его письменного согласия.

Роструду задали вопрос: могут ли специалиста понизить в должности за то, что она сказала руководству — «Я устала».

«Могут, но только с вашего письменного согласия путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору», — пояснило ведомство.

Перевод на другую работу (ч. 1 ст. 72.1 ТК) допускается только с письменного согласия работника.

Кроме того, только по соглашению сторон трудового договора, заключенному в письменной форме, можно изменить условия трудового договора – ст. 72 ТК.