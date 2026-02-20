ОК Учет НДС в 1С 8.3 деск 2.0
Зарплата

📌 Роструд дал пошаговую инструкцию на случай задержки зарплаты

Если зарплату задержали на 15 дней – сотрудник может приостановить работу.

Задержка зарплаты – это прямое нарушение трудового законодательства. Каждый работник имеет право на своевременную оплату труда, напомнил Роструд.

Ведомство опубликовало пошаговую инструкцию для случаев задержки выплат.

Этап

Что сделать

Пояснение

Шаг 1

Узнать точные даты выплаты зарплаты в организации

Зарплата выплачивается не реже чем два раза в месяц. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. И должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ч. 6 ст. 136 ТК).

Шаг 2

Определить срок задержки выплаты

  • Менее 15 дней – Шаг 3.

  • Более 15 дней – Шаг 4.

Шаг 3

Потребовать выплатить зарплату

Ведомство рекомендует направить работодателю заявление с требованием выплатить зарплату. Лучше подготовить два экземпляра заявления:

  • первый — отдать работодателю (его представителю);

  • на втором — попросить поставить отметку о принятии и оставить у себя.

Шаг 4

Приостановка работы

Эту меру применяют при таких условиях:

  • зарплату задержали более чем на 15 дней;

  • работник письменно уведомил работодателя, что прекращает работу до выплаты зарплаты;

  • работник не относится к категории, которой нельзя не выйти на работу.

Если зарплату выплатили – необходимо возобновить работу.

Если не выплатили – Роструд рекомендует перейти к Шагу 5.

Шаг 5.

Пожаловаться в трудовую инспекцию

Обратиться в ГИТ можно через сервис «Сообщить о проблеме» на сайте Онлайнинспекции.рф.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    если вам что-то не нравится - можете смело просто уходить!

    и без каких-либо уточнений всяких инструкций.

    На свою задержанную зарплату просто подайте заявление в судебный участок.

