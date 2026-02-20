📌 Роструд дал пошаговую инструкцию на случай задержки зарплаты

Этап Что сделать Пояснение

Шаг 1 Узнать точные даты выплаты зарплаты в организации Зарплата выплачивается не реже чем два раза в месяц. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. И должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ч. 6 ст. 136 ТК).

Шаг 2 Определить срок задержки выплаты Менее 15 дней – Шаг 3.

Более 15 дней – Шаг 4.

Шаг 3 Потребовать выплатить зарплату Ведомство рекомендует направить работодателю заявление с требованием выплатить зарплату. Лучше подготовить два экземпляра заявления: первый — отдать работодателю (его представителю);

на втором — попросить поставить отметку о принятии и оставить у себя.

Шаг 4 Приостановка работы Эту меру применяют при таких условиях: зарплату задержали более чем на 15 дней;

работник письменно уведомил работодателя, что прекращает работу до выплаты зарплаты;

работник не относится к категории, которой нельзя не выйти на работу. Если зарплату выплатили – необходимо возобновить работу. Если не выплатили – Роструд рекомендует перейти к Шагу 5.