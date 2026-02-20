📌 Роструд дал пошаговую инструкцию на случай задержки зарплаты
Задержка зарплаты – это прямое нарушение трудового законодательства. Каждый работник имеет право на своевременную оплату труда, напомнил Роструд.
Ведомство опубликовало пошаговую инструкцию для случаев задержки выплат.
Этап
Что сделать
Пояснение
Шаг 1
Узнать точные даты выплаты зарплаты в организации
Зарплата выплачивается не реже чем два раза в месяц. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. И должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ч. 6 ст. 136 ТК).
Шаг 2
Определить срок задержки выплаты
Шаг 3
Потребовать выплатить зарплату
Ведомство рекомендует направить работодателю заявление с требованием выплатить зарплату. Лучше подготовить два экземпляра заявления:
Шаг 4
Приостановка работы
Эту меру применяют при таких условиях:
Если зарплату выплатили – необходимо возобновить работу.
Если не выплатили – Роструд рекомендует перейти к Шагу 5.
Шаг 5.
Пожаловаться в трудовую инспекцию
Обратиться в ГИТ можно через сервис «Сообщить о проблеме» на сайте Онлайнинспекции.рф.
