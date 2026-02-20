Для сотрудников филиалов иностранных банков введут ответственность за фальсификацию финансовых документов. И не только

19 февраля 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за некоторые преступления сотрудников филиалов иностранных банков.

Изменения внесут в УК и УПК.

Потенциальный характер деятельности филиалов иностранных банков в РФ сопоставим с деятельностью российских банков. И для сотрудников российских кредитных организаций предусмотрены меры ответственности за некоторые преступления.

Поэтому предлагается установить уголовную ответственность для сотрудников иностранных банков, действующих на территории РФ через свои филиалы, по аналогии с российскими кредитными организациями, поясняет кабмин.

За совершение иностранными банками через свои филиалы незаконных действий по фальсификации финансовых документов и отчетов предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

За проведение валютных операций с использованием подложных документов лишат свободы до трех лет.

Также будет уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, создавшие помехи работе филиалов иностранных банков (до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на тот же срок).

Кроме того, будет ответственность за воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ.

Эти меры призваны убрать необоснованное предоставление преференций иностранным банкам, говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после опубликования.