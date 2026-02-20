⌛ До 25 февраля 2026 нужно отчитаться по налогам и страховым взносам

Налогоплательщики должны подать ЕНП-уведомление по НДФЛ, имущественным налогам и страховым взносам + заплатить эти налоги и взносы.

УФНС напомнило порядок представления уведомления по ЕНП в феврале 2026 года (КНД 1110355).

Не позднее 25 февраля 2026 нужно представить и уплатить:

по НДФЛ – уведомление за период с 1 по 22 февраля (код периода 21/02), и заплатить налог до 2 марта 2026;

по страховым взносам – уведомление за январь 2026 (период 21/01) и заплатить взносы за январь до 2 марта;

по земельному налогу — уведомление о суммах налога за 4 квартал 2025 (период 34/04), заплатить до 2 марта;

по транспортному налогу — уведомление о суммах за 4 квартал 2025 (период 34/04), заплатить до 2 марта 2026;

по налогу на имущество организаций — уведомление о суммах налога за 4 квартал 2025 в отношении имущества, по которому налоговая база определяется из кадастровой стоимости (период 34/04), заплатить до 2 марта 2026.

Так как до 25 февраля нужно подать декларацию по налогу на имущество организаций за 2025 год, не нужно подавать уведомление за 4 квартал 2025 в отношении имущества, указанного в этой декларации.

Уведомление по НДФЛ за период с 23.02.2026 по 28.02.2026 нужно будет подать до 3 марта (период 21/12), а заплатить – до 5 марта, добавили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Какие налоги войдут в уведомление в феврале 2026 года — читайте в нашем разборе.

