⚡️ Итоги дня: запретили ввозить бананы короче 14 см, снегопад в Москве вошел в топ-5 сильнейших, за месяц цены на яйца выросли на 83%

Подготовили обзор главных событий дня — 20 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Россию запретили ввозить бананы короче 14 сантиметров. Такие требования появились в новом ГОСТе.

  • Росавиация сообщила, что за сутки в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменены 40 рейсов, в том числе семь — иностранных авиакомпаний.

  • Сугробы в Москве уже выше дорожных знаков. Сегодняшний снегопад вошел в топ-5 сильнейших за всю историю наблюдений.

  • Стоимость поездки на такси в Москве утром в пятницу, 20 февраля 2026 года, на некоторых маршрутах из области в центр и к транспортных узлам выросла до 3 раз из-за снега.

  • В Москве продажи снегоуборочных скреперов выросли на 60% перед снегопадом.

  • «Роснефть» запустила сервис доставки готовых блюд из кафе «Зерно» на московских АЗС.

  • В России взлетела оптовая стоимость яиц из-за Масленицы и Пасхи. Сейчас цена яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигает 110 рублей, увеличившись на 83,3% всего за месяц.

  • Россияне лидировали по приобретению жилья в Турции среди иностранцев в январе 2026 года.

  • Производитель товаров повседневного спроса «Арнест Юнирусь» (экс-Unilever, теперь входит в группу «Арнест») станет владельцем активов российской косметической компании Avon.

  • Роспотребнадзор предупредил о сезонном подъеме ОРВИ и призвал к осторожности.

  • Российские железные дороги продадут офисные площади в башнях Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» на торгах.

  • РЖД продадут Рижский вокзал на торгах в ближайшее время. Здание будет продано на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика. 

  • Популярность южнокорейских продуктов в России неуклонно растет. Корейские компании достигли экспортных консультационных соглашений на сумму 16 млн долларов.

  • Wildberries создала ИИ-помощника для составления ответов от продавцов. Нейросеть не только поможет составить ответы покупателям, но и даст возможность настроить их для автоматической отправки по определенным оценкам.

  • Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании «ГазИнвест» в преддверии 23 Февраля, а в итоге крадут денежные средства и персональные данные для оформления кредитов.

  • Американский банк уволил сотрудницу за сон по восемь часов. Девушка была готова работать семь дней в неделю по 14 часов ради карьеры. Но когда попросила босса дать ей 8 часов на сон, ее тихо сократили.

