⚡️ Итоги дня: запретили ввозить бананы короче 14 см, снегопад в Москве вошел в топ-5 сильнейших, за месяц цены на яйца выросли на 83%

В Россию запретили ввозить бананы короче 14 сантиметров. Такие требования появились в новом ГОСТе.

Росавиация сообщила, что за сутки в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменены 40 рейсов, в том числе семь — иностранных авиакомпаний.

Сугробы в Москве уже выше дорожных знаков. Сегодняшний снегопад вошел в топ-5 сильнейших за всю историю наблюдений.

Стоимость поездки на такси в Москве утром в пятницу, 20 февраля 2026 года, на некоторых маршрутах из области в центр и к транспортных узлам выросла до 3 раз из-за снега.

В Москве продажи снегоуборочных скреперов выросли на 60% перед снегопадом.

«Роснефть» запустила сервис доставки готовых блюд из кафе «Зерно» на московских АЗС.

В России взлетела оптовая стоимость яиц из-за Масленицы и Пасхи. Сейчас цена яиц категории С1 в оптовой закупке в Москве достигает 110 рублей, увеличившись на 83,3% всего за месяц.

Россияне лидировали по приобретению жилья в Турции среди иностранцев в январе 2026 года.

Производитель товаров повседневного спроса «Арнест Юнирусь» (экс-Unilever, теперь входит в группу «Арнест») станет владельцем активов российской косметической компании Avon.

Роспотребнадзор предупредил о сезонном подъеме ОРВИ и призвал к осторожности.

Российские железные дороги продадут офисные площади в башнях Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» на торгах.

РЖД продадут Рижский вокзал на торгах в ближайшее время. Здание будет продано на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Популярность южнокорейских продуктов в России неуклонно растет. Корейские компании достигли экспортных консультационных соглашений на сумму 16 млн долларов.

Wildberries создала ИИ-помощника для составления ответов от продавцов. Нейросеть не только поможет составить ответы покупателям, но и даст возможность настроить их для автоматической отправки по определенным оценкам.

Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании «ГазИнвест» в преддверии 23 Февраля, а в итоге крадут денежные средства и персональные данные для оформления кредитов.