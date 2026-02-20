При заполнении декларации по налогу на прибыль учитывают данные предыдущего отчетного периода

Налоговики разъяснили порядок заполнения декларации по налогу на прибыль.

Чтобы не сделать ошибку в декларации по налогу на прибыль, нужно проверять отчетность используя порядок заполнения, утвержденный приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@, советуют налоговики.

Что важно помнить при заполнении:

декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом;

при заполнении следует учитывать данные предыдущего отчетного периода;

заполняется с учетом начисленных сумм налога и авансовых платежей (без учета их фактической оплаты).

УФНС рекомендует обратить внимание ошибки в отражении авансовых платежей за отчетный период.

Для правильного заполнения авансов в строках 210-230 к листу 02 декларации используют такой алгоритм:

Период Как заполнить «Первый квартал» Показатель в строке 210 = строке 320 декларации за 9 месяцев прошлого года «Первое полугодие» Показатель в строке 210 = сумме строк 180 и 290 декларации за первый квартал текущего года «Девять месяцев» Показатель в строке 210 = сумме строк 180 и 290 декларации за первое полугодие текущего года За 12 месяцев Показатель строки 210 = сумме строк 180 и 290 декларации за девять месяцев текущего года

