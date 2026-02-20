🕺 Когда за празднование на рабочем месте могут уволить

Если сотрудники употребляют алкоголь или аморально себя ведут – можно применить дисциплинарные меры.

Празднование на работе может привести к увольнению, если сопровождается приемом алкоголя или аморальным поведением.

Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, многие на работе отмечают праздники, будь то Масленица, день рождения, День защитника Отечества или Международный женский день.

«В предпраздничных посиделках с коллегами есть свои нюансы и о них надо помнить, чтобы не омрачить празднование увольнением. Дисциплинарные меры за появление на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены статьей ТК. Работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического)», — сказал общественник.

А некоторых сотрудников могут уволить за аморальное поведение – нецензурную лексику, откровенную одежду.

«Если мы говорим о праздничных мероприятиях – вызывающие танцы и драки», — уточнил Машаров.

Но в этих случаях заявление об увольнении придется писать только тем сотрудникам, которые выполняют воспитательные функции. Так, по словам представителя ОП, за совершение аморального проступка по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК можно уволить учителей или воспитателей.