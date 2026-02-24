Депутаты предлагают обязательно согласовывать оклады и премии руководителей компаний с профсоюзом

Закрытую систему оплаты труда — когда руководителю назначают семизначный оклад с огромными компенсациями и квартальными премиями — назвали несправедливой.

Для утверждения окладов, доплат, компенсаций и премий руководителям организаций предлагается законодательно закрепить требование о предварительном согласии профсоюза.

Такой законопроект внесен в Госдуму 20 февраля 2026 года.

Целью инициативы назвали предоставление дополнительных гарантий защиты прав работников и увеличение реальной роли представительных органов работников.

Работодателя предлагается обязать получать предварительное согласие профсоюза при установлении любых элементов системы оплаты труда: тарифных ставок, окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, включая премии и доплаты за работу в особых условиях.

Если согласия между работодателем и профсоюзом по вопросам оплаты труда и премирования нет, работодатель лишается права принимать соответствующие локальные нормативные акты, говорится в законопроекте.

В случае принятия инициативы будут расширены гарантии для работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций.

Предложенные изменения подразумевают обязательное предварительное согласие профсоюза при поощрении работодателем руководителя организации.

Может измениться процедура обжалования несогласия профсоюза: работодатель сможет оспорить его исключительно в судебном порядке.

Также введут запрет на принятие локального акта работодателем, устанавливающего системы оплаты труда, если нет согласия между работодателем и профсоюзом.

«Чтобы было, кому защищать трудящихся, закон должен защитить профсоюзы, а для этого — наделить их целым рядом работающих прав и гарантий», — сказал один из авторов законопроекта депутат Юрий Афонин.

Закрытая система оплаты труда — когда совет директоров, никого не спрашивая, может назначить управляющему компании семизначный оклад с огромными компенсациями и квартальными премиями — является несправедливой, считает он.

По его словам, такая практика приводит к колоссальному разрыву в доходах руководителей и их подчиненных.