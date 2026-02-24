↕ Разрыв между самой большой и самой низкой зарплатой в РФ стал больше 200 тысяч (!) рублей

Самая большая средняя начисленная зарплата в Магаданской области составила 244 130 рублей, а самая маленькая — в Ингушетии, где сотрудники получают 44 081 рубль.

Разница между самой высокой и низкой средней зарплатой в России составила 200 049 рублей. В 2025 году разрыв составлял 154 551 рубль.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2025 года: Магаданская область — 244 130 рублей, Республика Ингушетия — 44 081 рубль», — сказано в сообщении Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата рассчитывается следующим образом: фонд начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей делят на среднесписочную численность и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда, компенсации, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания.