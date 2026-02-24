❗ На АУСН сведения по работникам, их доходам и вычетам направляют в банк до выплат

Если работодатель не даст банку полномочия, то сам отправляет в налоговую сведения об НДФЛ по сотрудникам.

Налоговики рассказали о порядке расчета и уплаты НДФЛ при АУСН.

«Расчет, удержание и уплата НДФЛ на автоУСН осуществляется не плательщиками, а уполномоченными банками», — уточнили налоговики.

До выплаты зарплаты нужно прислать в банк через личный кабинет данные:

по ФИО работников;

их облагаемым и необлагаемым доходам;

вычетам с указанием кодов.

Не позднее следующего дня банк рассчитает НДФЛ, передаст данные об этом в налоговую и работодателю для уплаты налога.

«Банк всегда считает налог по ставке 13%. Если доход сотрудника превысит 2,4 миллиона рублей, то по итогам года налоговый орган самостоятельно произведет перерасчет по ставке от 15% до 22% и уведомит об этом налогоплательщика», — рассказала старший государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля и страховых взносов № 2 УФНС по Смоленской области Екатерина Галакова.

Если работодатель не даст банку соответствующие полномочия, то первый сам передает в налоговую через личный кабинет информацию по НДФЛ по каждому сотруднику:

суммы выплаченных доходов, облагаемых и не облагаемых НДФЛ;

суммы стандартных и профессиональных вычетов;

выплаты, которые облагаются и не облагаются страховыми взносами.

Уведомление об исчисленном НДФЛ подавать не нужно, добавила Екатерина Галакова.