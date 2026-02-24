❔ Когда на УСН платить НДС: по итогам 2025 или после превышения лимита в 2026

НДС придется платить после превышения лимита в 20 млн в 2025 или в течение 2026 года.

В чат ФНС обратились с вопросом о переходе на НДС при УСН.

Когда переходить на уплату НДС – по итогам 2025 года или после превышения лимита в 20 млн в 2026 году, спросил налогоплательщик.

Разъяснения есть в Методических рекомендациях по НДС для УСН 2026, ответили налоговики. Это зависит от того, когда превышен лимит.

1. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, то с 1 января 2026 упрощенец должен платить НДС. Но по операциям, не признаваемым объектом налогообложения или не облагаемым НДС, платить налог не нужно. Перечень операций и условия освобождения от НДС приведены в ст. 146 и 149 НК. Но подавать НДС-декларацию нужно, сведения об этих операциях отражают в разделе 7.

Критерий доходов за прошлый год оценивается ежегодно:

Если доходы за 2025 год были меньше 20 млн рублей, то с начала 2026 года налогоплательщик освобожден от уплаты НДС.

Если доходы за 2026 год не превысили 15 млн рублей, то будет освобождение с начала 2027 года.

Если доходы за 2027 год и последующие годы не превысили 10 млн рублей, то будет освобождение с 2028 года.

2. Когда плательщик УСН, у которого с 1 января 2026 нет обязанности платить НДС, будет платить этот налог.

Если доходы за 2025 год меньше 20 млн рублей, но в течение 2026 года сумма доходов превысит 20 млн, но не превысит 490,5 млн (450 х 1,090), то с 1 числа месяца после месяца превышения нужно платить НДС.

Например:

За 2025 год доходы составили 15 млн. С 1 января 2026 НДС не платили, но в мае 2026 года доходы с начала года составили 25 млн рублей. То есть с января по май 2026 года не нужно платить НДС, а по операциям с 1 июня 2026 уже нужно.

Первую декларацию по НДС нужно будет подать за II квартал 2026 года (в декларацию по НДС включают в том числе сведения из книги покупок и книги продаж).

Такой же порядок будет применяться и в последующие годы.

