Для мигрантов установят размер авансового платежа по НДФЛ

Иностранцы, работающие у физлиц для личных и домашних нужд, будут платить фиксированный авансовый платеж в размере 1 700 рублей в месяц.

Правительство предлагается установить которому фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для мигрантов, работающих у физлиц для личных и домашних нужд без предпринимательской деятельности. Его сумма составит 1 700 рублей в месяц

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 21 февраля 2026 года.

«Законопроектом предусматривается обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность иностранного гражданина у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Этот платеж будет увеличен для иностранных граждан, имеющих в России иждивенцев – несовершеннолетних детей, членов семьи.

При этом регионы смогут увеличивать размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ своими законами.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного периода по НДФЛ.