📅 Выходные в марте 2026: будет ли сокращенный день в пятницу, 6 марта

В начале марта будут длинные выходные и снова короткая рабочая неделя.

С 7 по 9 марта 2026 года россияне будут отдыхать. После этого их ждет короткая рабочая неделя – с 10 по 13 марта. Это следует из производственного календаря.

Производственный календарь на март 2026.

При этом в пятницу, 6 марта, не будет сокращенного рабочего дня, так как 7 марта – это просто суббота, а не праздник.

Если сотрудник выходит на работу – ему полагается оплата в двойном размере или выходной в другой день по его выбору.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».