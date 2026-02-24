📅 Выходные в марте 2026: будет ли сокращенный день в пятницу, 6 марта
В начале марта будут длинные выходные и снова короткая рабочая неделя.
С 7 по 9 марта 2026 года россияне будут отдыхать. После этого их ждет короткая рабочая неделя – с 10 по 13 марта. Это следует из производственного календаря.
При этом в пятницу, 6 марта, не будет сокращенного рабочего дня, так как 7 марта – это просто суббота, а не праздник.
Если сотрудник выходит на работу – ему полагается оплата в двойном размере или выходной в другой день по его выбору.
Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».
