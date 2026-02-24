Силовикам предлагается повышать зарплату два раза в год

Депутат Каплан Панеш предлагает повышать зарплату сотрудникам всех силовых ведомств и правоохранительных органов два раза в год.

«Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции», — заявил Панеш.

Предполагается, что каждые полгода оклады и довольствие будут пересчитывать, чтобы полностью покрыть инфляцию. Механизм станет не просто добавкой, а защитой денег от обесценивания, отметил парламентарий.

Такой подход станет для действующих сотрудников стимулом оставаться на службе, а для молодых специалистов – сигналом, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.

Он настаивает на законодательном закреплении именно полугодовой индексации на фактический уровень инфляции вместо «разовых и запоздалых повышений».