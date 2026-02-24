За отсутствие домового чата в MAX будут штрафовать до 300 тысяч рублей
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил, что управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тыс. рублей, если они не создадут домовой чат в мессенджере MAX.
С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны обеспечить официальное взаимодействие с собственниками через MAX. С 17 февраля 2026 года они должны публиковать в мессенджере информацию о режиме работы, контактных телефонах, а также данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы.
«Приказ Минстроя РФ о домовых чатах не вводит отдельного нового штрафа именно за отсутствие домового чата или неразмещение информации в MAX. Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации», — сказал Александр Якубовский.
Цифровой формат общения с представителями ЖКХ не позволит игнорировать обращения, если что-то пойдет не так, переписка может стать основанием для проведения проверки.
А если жильцы не хотят пользоваться Махом их тоже будут штрафовать? Зачем навязывать определенную контору для общения, может народу удобнее через Контакт, Ватцап или через консержа общаться.
у нас чат создан, ук требование выполнила. сколько там народу неизвестно, думаю мало, потому что вопрсы в тг дублируются