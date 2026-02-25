ФНС: как на АУСН уменьшать НДФЛ на патент иностранного работника

Если работник – налоговый резидент РФ, в ЛК автоУСН можно добавить сведения об авансах, уплаченных по патенту.

Налоговую службу спросили – можно ли на АУСН при трудоустройстве иностранных работников на патенте (резидентов) уменьшать начисленный им НДФЛ на сумму оплаченного ими аванса по НДФЛ.

Да, можно, ответили налоговики.

Для этого налоговый агент при представлении через ЛК банка или ЛК автоУСН сведений о выплате дохода сотрудникам и НДФЛ в разделе «Дополнительно» заполняет сведения о фиксированных авансовых платежах, уплаченных работниками по патенту.