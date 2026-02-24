Точка Банк: санкции не нарушат работу кредитной организации

Банк уже несколько лет проводит платежи в национальных валютах разных стран, поэтому санкции не повлияют на работу с клиентами.

В пресс-службе Точка Банка заявили, что санкции от Великобритании не повлияют на работу кредитной организации.

«Новые ограничения никак не повлияют ни на работу Точка Банка, ни на обслуживание клиентов», — сказано в сообщении.

Кроме того, последние годы Точка Банк при работе с ВЭД делал акцент на расчеты в национальных валютах разных стран. С контрагентами из Великобритании банк не работал.

Клиенты банка, которые работают с зарубежными партнерами смогут пользоваться альтернативными способами платежей.

Санкции предусматривают, что банк не сможет проводить операции в фунтах стерлингах и работать с британскими банками.