Точка Банк: санкции не нарушат работу кредитной организации
В пресс-службе Точка Банка заявили, что санкции от Великобритании не повлияют на работу кредитной организации.
«Новые ограничения никак не повлияют ни на работу Точка Банка, ни на обслуживание клиентов», — сказано в сообщении.
Кроме того, последние годы Точка Банк при работе с ВЭД делал акцент на расчеты в национальных валютах разных стран. С контрагентами из Великобритании банк не работал.
Клиенты банка, которые работают с зарубежными партнерами смогут пользоваться альтернативными способами платежей.
Санкции предусматривают, что банк не сможет проводить операции в фунтах стерлингах и работать с британскими банками.
