«Опора России» хочет смягчить штрафы за нарушения с кассами и чеками

Законопроект, который в 15 раз повысит штрафы за кассовые нарушения ИП, назвали слишком жестким. Сумму нужно снизить и установить в зависимости от размера бизнеса.

Представители бизнес-сообщества предупредили, что рост штрафов в пять раз для компаний и в 15 раз для ИП может вызвать риски банкротств. Поэтому нужно смягчить правительственный законопроект об ужесточении ответственности за использование ККТ.

Недавно мы писали, что депутаты уже приняли этот проект в первом чтении. Поправки ко второму чтению принимают до 12 марта 2026 года.

Текущая версия законопроекта предполагает следующие изменения:

Минимальная сумма штрафа за неприменение ККТ вырастет для юрлиц с 30 до 150 тыс. рублей , для должностных лиц — с 10 до 30 тыс.

За неиспользование ККТ уравняют ответственности для ИП и компаний. В результате штраф для ИП возрастет в 15 раз — с 10 до 150 тыс. рублей . Сейчас ИП несут ответственность наравне с должностными лицами.

Минимальный штраф за повторное нарушение будет 300 тыс. рублей , а за третье — 750 тыс., если сумма расчетов без кассы составила менее 1 млн (при большей сумме возможна приостановка деятельности).

Увеличить штраф за невыдачу чека с 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Отказаться от обязательной замены штрафа на предупреждение в случае выявления неприменения ККТ в первый раз.

По информации от ФНС могут возбуждать дела об административном нарушении без проведения проверки.

«Опора России» считает, что такие изменения содержат риски негативных последствий для малого и среднего бизнеса. Нужно хотя бы дифференцировать штрафы в зависимости от размера предприятия.

«Считаем, что это противоречит принципам справедливости, эффективности административного регулирования, поскольку такие меры рискуют нанести необоснованный удар по малому бизнесу, который составляет основу экономики страны», — сказано на сайте «Опоры России».

Также представители бизнеса назвали избыточным пятикратный рост штрафа за непередачу покупателю кассового чека на бумажном носителе или в электронном виде.