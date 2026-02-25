Минфин не нашел критических проблем у ГК «Самолет»

Застройщику рекомендуют продолжить работу по реализации начатых проектов и поддерживать финансовую стабильность.

В ходе заседания подкомиссии Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей оценили потребности в мерах господдержки ПАО «ГК «Самолет».

«По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК “Самолет” сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками», — сообщил Минфин.

Компании рекомендовано вместе с банками продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности, говорится в сообщении.

Ранее ГК «Самолет» обращалась за господдержкой — компания просила выдельить льготнеый кредит в размере 50 млрд рублей.