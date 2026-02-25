🙅 Стало больше людей, не готовых снижать зарплатные ожидания

Почти половина россиян не снизит зарплатные запросы при поиске работы.

49% россиян не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой.

Такие данные получила платформа hh.ru в ходе опроса работников и соискателей (данные есть у «Клерка»).

Так, доля тех, кто не готов снижать ожидания, держится на стабильном уровне с 3 квартала 2025 года. Но еще в конце 2022-начале 2023 гг. доля тех, кто не готов уступить по зарплате, была значительно ниже — 39%. То есть показатель вырос на 10 п.п.

При этом 30% респондентов готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда (за три года доля снизилась на 12 п.п.), еще около 20% затруднились ответить.

Самыми гибкими стали кандидаты до 18 лет: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте.

Среди кандидатов 18-24 лет к уступкам готовы уже 33%, а 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается.

В группе 25-34 лет требования к доходу могут снизить 29%, а среди 35-44 лет — всего 26%.

Но после 45 лет гибкость повышается, и в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты, рассказала директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Наиболее категоричны в вопросах зарплаты соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики: 55% и более опрошенных не готовы уступить в зарплатных запросах. На втором месте по принципиальности – специалисты по закупкам (53% не готовы), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), учителя и ученые (51%).

Готовы уступать соискатели из сферы добычи сырья (35%), безопасности, маркетинга, рекламы и PR, стратегического консалтинга и инвестиций (по 34%).

Каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в зарплате при поиске работы (33%).

Также обнаружена географическая разница в ответах. Наиболее гибкими оказались жители Кабардино-Балкарии и Карелии – согласны уступить 42%, затем Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО (по 39%) и Республики Коми (38%).

Не готовы уступать работники из Смоленской (58%), Липецкой (56%) и Тверской (55%) областей.

