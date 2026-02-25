36% женщин обидятся, если останутся без подарка на 8 Марта

Стало больше сторонников подарков в денежном эквиваленте. Уже треть опрошенных хотели бы получить деньги.

63% мужчин и женщин дарят друг другу подарки на 23 Февраля и 8 Марта. Большинство тратит на это до 5 тыс. рублей.

Мужчины чаще дарят цветы, а женщины — другие скромные знаки внимания. Причем мужчины реже обижаются, если им на 23 Февраля ничего не подарят (15%), тогда как на отсутствие подарка к 8 Марта точно обидятся 36% женщин. Об этом сказано в исследовании Финуслуг, результаты есть у «Клерка».

10% россиян признались — недовольны тем, что им дарят на гендерные праздники. Требования растут вместе с доходом: кто получает больше 300 тыс. рублей не понравится, если получат подарок дешевле, чем тот, который сами преподнесли.

«Получать вместо презента деньги желает треть опрошенных — и женщины (36%), и мужчины (29%). Сторонников подарки в денежном эквиваленте больше в возрасте от 18 до 24 лет, а вот тем, кому за 55 лет, приятно любое внимание», — сказано в исследовании.

Больше 20% мужчин считают, что должны дарить подарки на 8 Марта, а 51% считает, что презенты должны быть по желанию (среди женщин так думает 42%).